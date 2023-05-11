Власти Энгельса через суд требуют освободить прибрежную территорию

Энгельсские чиновники подали восемь исковых заявлений к владельцам элитной недвижимости с требованием освободить берег Волги для общего пользования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

«Некоторые местные жители оградили выход к воде, организовав личные пляжи и причалы. Добровольно исправлять нарушения и открывать доступ к реке граждане отказываются. В связи с этим подаем на собственников земельных участков в суд».

Глава региона уточнил, что в борьбе за берег участвуют представители прокуратуры и районной администрации. Господин Бусаргин не уточнил, кто и кому подал иски; а также о какой территории идет речь.

По данным с сайта Энгельсского районного суда 28 апреля были зарегистрированы 7 исков от заместителя прокурора Энгельса в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиками в земельных спорах выступают 8 граждан: Стрелюхина Екатерина Александровна, Пыльнов Сергей Анатольевич, Калинина Тамара Александровна, Логинова Кристина Сергеевна, Новиков Дмитрий Сергеевич, Овсянникова Ирина Валерьевна, Журин Юрий Валерьевич, Рудольф Вадим Святославович. Предварительные заседания назначены на вторую половину мая.

Никита Маркелов