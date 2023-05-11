Водопровод к поселку Пыра ввели в эксплуатацию в Нижегородской области

Магистральный водопровод в поселке Пыра введен в эксплуатацию. Его протяженность составила 8 км, он проходит от Тепловского водозабора в Дзержинске до Пырских двориков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Новое сооружение с двумя насосными станциями обеспечит питьевой водой школу, библиотеку, медпункт, детский сад и 25 многоквартирных домов в поселке.

Контракт на строительство был заключен с консорциумом компаний «Современные системы реновации» и «Смит-Ярцево». Новый банк развития БРИКС (финансовая организация Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) вложил в проект более 500 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», строительство водопровода к поселку Пыра является одним из четырех проектов, реализуемых в Дзержинске по программе развития водоснабжения и водоотведения «Волга-1». Всего банк БРИКС выделил на создание и реконструкцию сетей в Дзержинске около 5,5 млрд руб.

Елена Ковалева