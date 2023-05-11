Глава Минюста считает необходимым однажды решить вопрос с запретом на идеологию в Конституции

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о необходимости решить вопрос с положением Конституции о запрете государственной идеологии (ч. 2 ст. 13 Конституции РФ). Об этом он сказал в ходе дискуссии на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии»,— сказал глава Минюста (цитата по ТАСС).

Как пояснил господин Чуйченко, статья о запрете государственной идеологии пришла на смену 6-й статье Конституции СССР — «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу».

В связи с этим, считает глава Минюста, введение запрета на идеологию частично обосновано. «Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"»,— сказал Константин Чуйченко.

Согласно 13-й статье Конституции, в России «признается идеологическое многообразие» (ч.1), «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной» (ч.2), в стране признается «политическое многообразие» (ч.3), «общественные объединения равны перед законом» (ч.4).

13-я статья входит в 1-ю главу Конституции — «Основы конституционного строя». Согласно 135-й статье, для пересмотра 1-й, 2-й и 9-й глав Конституционное собрание должно принять решение о разработке нового проекта Конституции. Эти главы не могут быть пересмотрены Федеральным собранием.

Лусине Баласян