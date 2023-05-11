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Прокуратура Сочи расследует дело об истязании приемных детей в многодетной семье

В Сочи прокуратура Адлерского района приступила к расследованию уголовного дела в отношении матери 13 приемных детей, усыновленных в Москве. Женщину подозревают в истязании (п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) двух несовершеннолетних девочек, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно материалам дела, женщины, которые воспитывались в приемной семье с 1999 года, обратились в органы и заявили, что стали жертвами жестокого обращения, побоев и психологического насилия.

В ходе проверки было установлено, что с 2019 года семья проживала в Сочи. На попечении матери, обвиненной в истязаниях, находилось четверо несовершеннолетних детей, еще трое детей проживают в школах-интернатах.

«Доводы обращения нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурором материалы направлены в следственный орган»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас несовершеннолетние покинули приемную семью, принимаются меры для восстановления их прав.

Анастасия Назарова

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