В Казани в начале июня из-за Всероссийского полумарафона ограничат движение машин

В Казани 4 июня из-за проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ 2023» ограничат движение автомобилей на некоторых улицах. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

В частности, с 8:00 будет ограничено движение машин на двух участках улицы Хакима. Речь идет об участке от Декабристов до Амирхана (до 12:00) и от Амирхана до Чистопольской (до 13:00). Также с 8:00 до 13:00 закроют движение на участках улицы Чистопольская (от съезда с Хакима до съезда на Чистопольскую и от Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», а также движение по внутренней дороге вокруг спортобъекта.

"Ъ-Казань"