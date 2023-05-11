На Ставрополье изымут участки земли 12 инвестпроектов из-за их приостановки

Власти Ставропольского края изымут участки земли предоставленные без торгов для 12 инвестпроектов по причине приостановки их реализации. Об этом сообщил глава министерства экономического развития Ставрополья Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

По словам министра, с 2015 года на территории региона компании получили без торгов землю для реализации 98 инвестпроектов на общую сумму 144,8 млрд руб. В текущем году было проведено исследование того, как используются предоставленные участки.

«Выявлены 18 инвестиционных проектов общей инвестиционной емкости 3,9 млрд руб., инициаторы которых приостановили реализацию. А это 43 земельных участка площадью порядка 6 тыс. га.»,— написал Денис Полюбин.

После детального рассмотрения проектов, было решено, что шесть инвесторов получат возможность работать на участках, если по итогам первого полугодия текущего года будут предоставлены реальные результаты их деятельности.

«В отношении остальных нереализуемых проектов проводится процедура отмены распоряжения о предоставлении без торгов земельных участков»,— написал министр экономического развития Ставрополья.

Анастасия Назарова