Пенсионерку, оставившую записку на могиле родителей Путина, приговорили к двум годам условно

Приморский районный суд Петербурга 11 мая приговорил пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам лишения свободы условно за записку «оскорбительного» содержания о президенте России Владимире Путине, оставленную возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище. В ней обвиняемая попросила родителей президента «забрать сына к себе».

Суд признал женщину виновной в надругательстве над местами захоронения «по мотивам политической ненависти» (п. «б». ч. 2 ст. 244 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Согласно оглашенному приговору, Ирина Цыбанева в течение двух лет не может менять постоянное место жительства и выезжать за пределы Петербурга без уведомления правоохранительных органов.

Прокурор во время прений просил 3 года лишения свободы условно, учитывая смягчающие обстоятельства. Защита попросила оправдать ее пенсионерку и заявила, что она фактически не осквернила захоронение, а записка носила тайный характер и не должна была стать публичной.

Ирина Цыбанева вину не признала, однако фактические обстоятельства своего деяния не отрицала. В своем последнем слове она еще раз повторила, что совершила поступок спонтанно, на эмоциях от новостей об СВО, мобилизации и ядерных угрозах.

Оспаривать решение на данный момент защита не планирует.

Надежда Ярмула

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