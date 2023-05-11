Минниханов подтвердил участие делегации Ирана в KazanForum

В Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 18-19 мая, примет участие делегация из Ирана из представителей официальных и деловых кругов. Об этом сказал глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 11 мая, на встрече в доме правительства Татарстана с новым генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани.

Глава Татарстана отметил большой потенциал сотрудничества с Ираном в торгово-экономической сфере, образовании и науке, туризме, культуре в рамках российско-иранских отношений. «Учитывая уровень наших отношений с Ираном, тесные экономические и культурные связи, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной»,— обратился он с господину Марзахани.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"