Расходы бюджета Нижегородской области намерены увеличить до 305 млрд рублей

Проект поправок в бюджет Нижегородской области внес на рассмотрение регионального парламента губернатор Глеб Никитин. Доходы и расходы планируется увеличить на 2,9 млрд руб., до 270,7 млрд и 305,5 млрд руб. соответственно.

В частности, планируется выделить из регионального бюджета 320 млн руб. на строительство школы в Арзамасе на 1,5 тыс. учеников. Проектированием учреждения занимается белорусская компания «Стройцентр».

Еще 80 млн руб. планируется направить на возмещение инвесторам части процентной ставки по кредитам на создание гостиниц, 22,4 млн руб. – на капитальный ремонт Центра внешкольной работы в Балахне.

Предлагаемые изменения депутаты заксобрания обсудят на заседании в конце мая.

Анастасия Еремина