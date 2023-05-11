Владелец спортклуба и тренер обвиняются в хищении средств бюджета

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего владельца спортивного клуба и инструктора тренажерного зала. Как сообщает прокуратура Пермского края, обоим инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, вступив между собой сговор, похитили свыше 1,7 млн руб., выделенных из регионального бюджета.

В частности, злоумышленники представили подложные документы в министерство физической культуры и спорта Пермского края. На основании этих бумаг им в период с июня 2016 года по июнь 2017 года выделялись деньги в рамках регионального проекта «Студенческий спортивный клуб» по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

Полученными деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению, тратя их на личные нужды. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.