На капремонт плотины в Благовещенске направят до 45 млн рублей

Администрация Благовещенска на конкурсе 5 июня выберет подрядчика капитального ремонта плотины пруда возле заводоуправления АО «Благовещенский арматурный завод», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 45,2 млн руб. Он будет оплачен из бюджета города за счет дотаций из бюджета республики.

Работы необходимо завершить до 31 октября.

Плотина построена в 1750 году для забора воды медеплавильным заводом. Была неоднократно реконструирована. В настоящее время пруд опорожнен. Ширина водоема составляет 400 м, длина — около 2 км, площадь — ориентировочно около 38 га. Длина земляной плотины — 335 м. по гребню плотины проходит улица 50 лет Октября.

Подрядчику необходимо провести капремонт паводкового водосброса, ледозащитного сооружения, донного водовыпуска, отремонтировать сети связи, электроснабжения и электроосвещения, гидротехнические сооружения, устроить временную объездную дорогу и временную ограждающую дамбу, а затем разобрать их.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте