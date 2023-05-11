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Количество планируемых МЭОК в Ростовской области сократилось до пяти

В Ростовской области к 2024 году будет построено пять межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Ранее планировалось создать восемь таких объектов на территории региона, однако власти пришли к необходимости сократить количество проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Сизикова.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«После начала реализации программы появились конкретные расчёты, выстроилась логистика, и было принято решение сократить число экокомплексов до пяти», — пояснил глава министерства ЖКХ. По словам Сергея Сизикова, пяти МЭОКов достаточно для достижения показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО» к 2024 году.

Сейчас в Ростовской области полностью построен Волгодонской МЭОК мощностью 200 тыс. т/год, ведутся строительные работы на Неклиновском комплексе мощностью 233 тыс. т/год и Мясниковском МЭОК мощностью 800 тыс. т/год. До конца 2024 года власти региона планируют ввести в эксплуатацию Красносулинский и Новочеркасский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы. Мощность первого составит 250 тыс. т/год, а второго — 300 тыс. т/год.

На территории МЭОК региональные операторы принимают и обрабатывают твердые коммунальные отходы, после чего направляют их на утилизацию.

Анастасия Назарова

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