В Перми умер экс-депутат законодательного собрания

Сегодня на семидесятом году жизни скончался пермский политик и строитель Давид Болквадзе. Об этом сообщает сайт законодательного собрания края. Свою политическую карьеру господин Болквадзе начал в 1996 году, став депутатом Пермской городской думы второго созыва. В 1997 году Давид Болквадзе выиграл выборы в заксобрание по избирательному округу №1, спустя четыре года он вновь был избран депутатом. Господин Болквадзе входил в состав комитета по бюджету и внебюджетным фондам и был членом фракции «Единая Россия». В Перми Давид Болквадзе руководил несколькими строительными компаниями. Также ему принадлежал гостиничный комплекс «Солнечная Аджария».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Запискин, Коммерсантъ Фото: Евгений Запискин, Коммерсантъ