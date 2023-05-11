В Башкирии выросла доля микрозаймов на незапланированные траты

С января по апрель текущего года 37,6% пользователей микрофинансовых услуг в Башкирии обращались за деньгами в связи со срочными и незапланированными тратами, это на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года (33,5%), сообщает пресс-служба онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

С 11,4% до 14,1% увеличилась доля клиентов, которые обращались за деньгами на ремонт или обслуживание дома, квартиры или дачи.

При этом с 8,8% до 5,9% снизилась доля заявок на получение средств с целью обслуживания автотранспорта (страхование, ремонт и прочее) и с 14,2% до 11,3% — на покупку электроники и бытовой техники.

Доля запросов с целью погашения уже имеющихся банковских кредитов сократилась с 10,2% до 7,3%. Совокупная доля обращений на цели развлечений, подарков, путешествий, отпуска, праздников уменьшилась с 13,3% до 11,5%.

Заявки с прочими целями составили в общем объеме 11,7% против 8,6% годом ранее.

Майя Иванова

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