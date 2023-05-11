Утверждена архитектурная концепция площади Революции в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию площади Революции. Все вывески на фасадах приведут к единому оформлению. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

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Значительная часть вывесок на площади устарела, они установлены без учета архитектурных и стилистических особенностей зданий, говорится в документе. В частности, анализ показал, что новым требованиям не соответствует вывеска ЦУМа, «Бургер Кинга» и некоторые информационные конструкции железнодорожного вокзала.

Чтобы уменьшить визуальный шум, специалисты утвердили допустимые цвета — разные оттенки красного, желтого, зеленого, синего — и шрифт Inter Bold. Схема расположения вывесок определена отдельно для каждого здания.

Разработать архитектурно-художественную концепцию площади Революции власти планировали в 2022 году. В прошлом году к единому оформлению привели вывески на улицах Ульянова, Чкалова, Кожевенной, Ванеева, Октябрьской и проспекте Ленина.

Елена Ковалева