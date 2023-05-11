Количество средств на счетах и вкладах петербуржцев выросло за год на 7%

Количество средств на счетах жителей Санкт-Петербурга, без учета скроу-счетов, достигло 2,9 трлн руб. Это на 7% больше, чем в прошлом году, сообщили 11 мая в пресс-службе Северо-Западного управления Банка России.

В то же время количество средств на вкладах петербуржцев выросло на 2,4% с начала года. 87% накоплений горожане хранят в рублях. По итогам года объем рублевых вкладов горожан возрос более чем на 400 млрд руб.

Ставки по депозитам остались на уровне мартовских. При этом максимальная ставка по рублевым вкладам по России на конец апреля составляла 7,6%.

«Некоторое оживление потребительской активности сигнализирует о том, что склонность жителей к сбережению начала постепенно снижаться»,— отметил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте