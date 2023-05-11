Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потребность в работниках в Удмуртии выросла на 9% за апрель

В апреле в Удмуртии спрос на персонал вырос на 9,4% в сравнении с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба hh.ru. В частности, наиболее востребованными оказались специалисты из сферы продаж и обслуживания клиентов, а также среди рабочего персонала. На данные категории вакансий пришлось 24% от общего числа.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, популярными оказались специалисты производства и сервисного обслуживания — 21%. В топ попали сферы строительства и недвижимости — 17%, транспорт, логистика и перевозки — 11%.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...