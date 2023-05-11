На Кубани оформили в собственность 80% бесхозных сетей в сельских поселениях

В сельских поселениях Краснодарского края власти оформили в собственность уже 80% бесхозных объектов ЖКХ, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что этим вопросом в крае занимаются с 2019 года, однако при передаче имущества возникло немало сложностей — в первую очередь процесс оформления и тарифного регулирования.

«Вопрос не решался длительное время. Муниципальными районами поселениям это имущество было передано без надлежащего оформления — по акту приема-передачи. Как правило, это имущество бывших совхозов и колхозов. А сейчас законодательство требует, чтобы передаваемое имущество было оформлено соответствующим образом»,— отметил он.

Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник сообщил, что сейчас эксплуатация систем газораспределения и электроснабжения уже организована в каждом муниципальном районе на долгосрочный период. Переход полномочий произошел без рисков для потребителей.

В части теплоснабжения в 32 из 37 муниципалитетов этим вопросов занимаются районные предприятия. Еще в четырех ведется работа по заключению концессионных соглашений. В части водоснабжения и водоотведения ситуация выглядит не столь оптимистично: в 20 районах до сих пор не принято решение о поставках ресурсов на районном уровне. Больше всего объектов, до сих пор не оформленных в собственность, зафиксировано в Новокубанском, Туапсинском, Кореновском и Темрюкском районах. Остро стоит вопрос по объектам водоснабжения в станице Варениковской Крымского района. Главная причина недоработок — это бюджетная обеспеченность поселений, отмечают в ЗСК.

Всего, по данным краевого парламента, на Кубани предстоит оформить еще более 1,6 тыс. объектов в сфере газоснабжения, более 1,3 тыс. объектов систем водоснабжения и водоотведения, в сфере электроснабжения 88 объектов, теплоснабжения — 22 объекта. Юрий Бурлачко призвал профильное министерство не сбавлять набранный темп, поручив завершить работу по оформлению к октябрю 2023 года.

«Осталось оформить самые проблемные 20% имущества, того бесхозяйного имущества бывших колхозов и совхозов. В этой работе отмечена позитивная динамика. А залог успеха в данном направлении — наша совместная работа»,— добавил он.

Леонид Ломакин

Читайте нас в Telegram