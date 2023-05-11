Президент РФ назначил новых судей в Самарской и Оренбургской области

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов в регионах. Среди прочего документ затрагивает суды Самарской и Оренбургской областей. Указ президента РФ размещен на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В частности, в Оренбургской области председателем Илекского районного суда стал Юрий Мельников. Ленинский районный суд Оренбурга возглавил Николай Инякин, а Ясненский районный суд – Оксана Антипова. Марат Хаиров стал судьей Оренбургского областного суда, а Анастасия Еремеева – Гайского городского суда.

Кроме того, в Ленинский районный суд Оренбурга назначена Юлия Шляхтина, в Новотроицкий городской суд – Юлия Утянская, в Переволоцкий районный суд – Андрей Кандауров, в Соль-Илецкий райсуд – Светлана Власенкова.

Также в Самарской области назначены восемь новых судей. Комсомольский районный суд Тольятти заняла Александра Винтер. Зампредом этого же суда назначен Илья Милованов.

Кроме того, кресло судьи Самарского областного суда заняла Ирина Щетинкина. Также посты судей Кинельского районного суда заняли Максим Зародов и Юлия Редькина.

Судьями Ленинского и Промышленного районного суда Самары назначены Мария Копьева и Эльмира Табаева. Судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда стала Юлия Бондарева.

Георгий Портнов