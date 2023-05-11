Получено разрешение на строительство визит-центра в Черняевском лесу

Краевое минимущество выдало разрешение на строительство визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Как сообщают в министерстве, объект расположится на ул. Подлесной, в особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». «Центр станет эколого-образовательным учреждением, где будут проводиться различные обучающие и просветительские мероприятия. Жители и гости города смогут познакомиться с природными достопримечательностями Прикамья, посетить выставочный зал, отправиться на экскурсию и научиться чему-то новому на мастер-классах»,— поясняют в минимуществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Внешний облик визит-центра ООПТ Пермского края, фото - администрация Перми Фото: Внешний облик визит-центра ООПТ Пермского края, фото - администрация Перми

Площадь застройки визит-центра составит 800 кв. м. Здание будет двухэтажным, фасад объекта выполнят в современном дизайне, учитывающем зеленый ландшафт площадки. Кроме того, на прилегающей территории под открытым небом появятся экологические тропы и интерактивные объекты, в том числе игровые площадки и зоны отдыха. Открытие визит-центра анонсировано на начало 2024 года.

Напомним, что проект визит-центра ООПТ прошел общественные обсуждения, его рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке, а также он обсуждался на заседании правительства Пермского края и получил положительные оценки.