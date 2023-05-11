В Краснодаре начали реставрацию особняка Рубинского 1902 года постройки

В Краснодаре начали реставрацию расположенного на улице Мира особняка присяжного поверенного адвоката А. Ф. Рубинского 1902 года постройки. Об этом сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: госохранкультуры Кубани Фото: госохранкультуры Кубани

Ведомство контролирует ход реставрационных работ.

Особняк является объектом культурного наследия, находится на улице Мира, 45 в Краснодаре. Дом построен в «псевдорусском» стиле в 1902 году Аполлоном Флориановичем Рубинским, который с 1896 года являлся присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде.

По данным управления, после революции здание заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, а позднее — одно из подразделений НКВД. Во время оккупации Краснодара в 1942 году здесь находились интендантские службы оккупантов, во дворе стояла походная немецкая кухня. После войны тут размещались радиошкола и коммунальные квартиры.

С 1961 года и по настоящее время здание занимает детская художественная школа имени В. А. Пташинского.

Михаил Волкодав

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