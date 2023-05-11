В Краснодаре начали реставрацию особняка Рубинского 1902 года постройки

В Краснодаре начали реставрацию расположенного на улице Мира особняка присяжного поверенного адвоката А. Ф. Рубинского 1902 года постройки. Об этом сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.
Фото: госохранкультуры Кубани
Ведомство контролирует ход реставрационных работ.
Особняк является объектом культурного наследия, находится на улице Мира, 45 в Краснодаре. Дом построен в «псевдорусском» стиле в 1902 году Аполлоном Флориановичем Рубинским, который с 1896 года являлся присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде.
По данным управления, после революции здание заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, а позднее — одно из подразделений НКВД. Во время оккупации Краснодара в 1942 году здесь находились интендантские службы оккупантов, во дворе стояла походная немецкая кухня. После войны тут размещались радиошкола и коммунальные квартиры.
С 1961 года и по настоящее время здание занимает детская художественная школа имени В. А. Пташинского.
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