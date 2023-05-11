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Коммерсантъ FM
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«Апартаментов от девелоперов стало меньше»

Светлана Бардина — о недвижимости в «Москва-Сити»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, на каком рынке — первичном или вторичном — растет число предложений, а также о спросе на жилье в высотном квартале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В небоскребах делового квартала «Москва-Сити» продается более 550 лотов с жилой функцией. Но все же это апартаменты, которые обладают юридическим статусом нежилых помещений. И лишь четверть их них формирует первичный субрынок, посчитали аналитики компании NF Group. С начала года апартаментов от девелоперов стало меньше почти на 15%, в годовой динамике — практически на 30%, а за два года — на 70%. Вторичный же рынок квартала несколько лет подряд наращивает объемы предложения, показывая положительную динамику.

Что касается спроса на первичную недвижимость для жизни в «Москва-Сити», то ежеквартально здесь оформляется около 30 сделок. Не так и много. Но на это есть причины. Главные сдерживающие факторы спроса, отмечают брокеры, это ограниченный объем и его малая вариативность. В последний раз новые варианты выводились в реализацию в «Сити» в 2018 году. С тех пор экспозиция периодически восполнялась лишь за счет корректировки нарезки крупных форматов на более компактные ходовые варианты в построенных башнях.

Но сейчас впервые за долгое время фиксируется оживление субрынка — совсем скоро здесь начнутся открытые продажи в новом высотном здании. Что уникально для локации, недвижимость в этой 340-метровой новостройке относится к формату квартир. А за счет того, что в крупных проектах девелоперы обычно выводят предложение небольшими пулами, регулируя его объем, первичный рынок в локации будет пополняться постепенно. Средневзвешенные цены в «Москва-Сити» сейчас такие: 800 тыс. руб. за метр в первичном сегменте и 670 тыс. руб. во вторичном.

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