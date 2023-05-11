В ЗакСе Петербурга предложили разрешить тратить маткапитал на образование матери

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил расширить программу материнского капитала, в том числе разрешить матерям тратить средства на свое образование.
По его словам, расширение программы необходимо по причине того, что почти половина получивших сертификаты не попытались его реализовать. Так, с 2012 по настоящее время региональной программой маткапитала воспользовались 63 тыс. семей. При этом около 30 тыс. из них не начали реализовывать выделенные средства, написал господин Четырбок в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такое число неиспользованных сертификатов связано с ограниченным перечнем целей, на которые можно использовать выплату. Депутат Четырбок предложил в том числе разрешить матерям тратить средства на свое образование. «Нередко, находясь в декрете, женщина теряет квалификацию и вынуждена переобучаться на новую специальность»,— отметил он.
В настоящий момент региональная выплата составляет около 195 тыс. руб. Среди перечня целей, на которые можно тратить средства, названы строительство, ремонт жилья, покупка автомобиля, получение ребенком высокотехнологической помощи или образования.