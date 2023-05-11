Доля голоса «Биннофарм Групп» увеличилась более чем в два раза

«Биннофарм Групп» заняла лидирующую позицию по росту доли голоса (Share of Voice, SOV) и количеству контактов с аудиторией среди производителей на российском фармацевтическом рынке в 2022 году. Прирост SOV компании составил 117%, согласно данным международного исследовательского агентства Ipsos.



Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «Увеличивая долю голоса, расширяя команды фармацевтических и медицинских представителей, мы оперативно информируем медицинское сообщество о препаратах нашей компании и получаем обратную связь, преследуя главную цель – дать возможность пациентам в России и странах присутствия получать качественную и безопасную терапию. Создав эффективную систему омниканального продвижения, мы опираемся на мнение профессионалов, клинические рекомендации, используем их в своей работе, что позволяет сформировать приверженность брендам компании и привлекать новую лояльную аудиторию».

Показатель SOV отражает силу воздействия производителя на рынок и, как следствие, отношение сообщества к компании. Фармацевтические компании с высокой долей голоса среди врачей и фармацевтов являются лидерами, к профессиональным советам которых прислушиваются, чьи знания по нозологической группе, медицинской проблеме или использованию препаратов значимы для специалистов и потребителей.

По результатам 2022 года «Биннофарм Групп» стала одной из двух фармацевтических компаний, вошедших в ТОР-30 российских рекламодателей ежегодного рейтинга Sostav. В прошлом году инвестиции компании в рекламу превысили 2,8 млрд рублей.

«Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм групп»