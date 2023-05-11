ПСБ запустил сервис выдачи квалифицированной электронной подписи для бизнеса. Услуга доступна как клиентам ПСБ, так и бизнесу, который еще не открыл расчетный счет в банке. ПСБ — одно из доверенных лиц, которые уполномочены Федеральной налоговой службой выдавать предпринимателям квалифицированный сертификат электронной подписи. «Наличие электронной подписи позволяет компаниям участвовать в электронных торгах, в том числе в рамках госзаказа. Кроме того, предприниматели получают возможность дистанционно подавать отчетность в налоговую»,— рассказал старший вице-президент, директор департамента цифровых продаж ПСБ Роман Гаврилов.

Автозавод «Москвич» и Совкомбанк объявили о старте сотрудничества в рамках финансовых программ автокредитования. С 15 мая можно приобрести новые автомобили «Москвич» без первоначального взноса по программе беспроцентной рассрочки по карте «Халва» сроком до 18 месяцев.

Telegram оказался самым популярным интернет-ресурсом у российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет. Количество представителей этой возрастной группы, которые пользуются им хотя бы раз в сутки, в первом квартале 2023 года составило 69%. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Mediascope, который имеется в распоряжении РБК.