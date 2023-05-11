В Севастополе похоронили погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»

В Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Дышлюком, погибшим во время спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Александр Дышлюк родился в Севастополе. Он окончил Балаклавскую школу №33, увлекался футболом, занимался танцами в Балаклавском коллективе «Радость» и нес вахту памяти на Посту №1. В 2018 году он отслужил по призыву в ВДВ, после чего продолжил военную службу по контракту.

Летом 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В феврале 2023 года военнослужащего наградили медалью «За отвагу», а позже — четырьмя крестами ЧВК «Вагнер». Александр Дышлюк погиб в боях за Артемовск (Бахмут) в ходе СВО.

Татьяна Ручкина

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