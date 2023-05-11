Председателем комитета Адыгеи по делам молодежи стал Максим Галушкин

Председателем созданного в октябре 2022 года комитета Адыгеи по делам молодежи стал Максим Галушкин. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Максим Галушкин родился в 1986 году в Майкопе. В 2008 году он окончил Адыгейский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Сразу после учебы он отслужил по контракту в ВС РФ. После начал работать юрисконсультом в организациях социальной помощи. В 2015 году он стал сотрудником министерства труда и соцразвития Адыгеи. До назначения на должность председателя комитета по делам молодежи он возглавлял управление по опеке и попечительству в мэрии Майкопа.

На встрече Мурат Кумпилов поставил задачи по работе нового подразделения. Он поручил продолжить поддержку и развитие молодежных движений, общественных организаций, реализацию гуманитарных, патриотических и социально значимых проектов.

«Нам важно создать действенную молодежную инфраструктуру, организовать и выстроить работу так, чтобы все механизмы господдержки активно работали в республике, чтобы помочь инициативным молодым людям реализовать свой потенциал, свои желания, сделать жизнь лучше и интереснее», – отметил Мурат Кумпилов.

Раньше реализацией государственной молодежной политики в Адыгее занималось Министерство образования и науки республики. Однако для более эффективной работы в этом направлении 13 октября Мурат Кумпилов подписал указ о создании самостоятельного органа власти.

Татьяна Ручкина

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