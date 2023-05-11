Банкир Александр Грицай оказался среди арестованных по делу о фальшивых евро

Банкир Александр Грицай, работавший вице-президентом по региональному развитию СМП Банка и директором Поволжского филиала Райффайзенбанка, оказался среди четверых обвиняемых по уголовному делу об обороте фальшивой валюты. Сотрудники полиции ранее изъяли 96 поддельных купюр номиналом 50 евро, доставленных из Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее пресс-служба МВД России сообщила о задержании четверых жителей Нижнего Новгорода, трое из которых приобретали фальшивки за рубежом. «Фигуранты использовали уязвимость устаревших видов банкоматов, не способных проверять наличие всех атрибутов защиты купюр. Они вносили подделки номиналом 50 евро в эти банкоматы и таким образом пополняли банковскую карту своего сообщника. Затем конвертировали в рубли и снимали наличность», – сообщили в МВД.

Александру Грицаю инкриминировали соучастие в преступлении, выраженное в том, что он вносил фальшивые купюры на свой счет. По словам его защитников, вице-президент СМП Банка не виноват: он не знал, что купюры были фальшивые, и случайно попал в неприятную ситуацию со своим знакомым. Тот по дружбе попросил его проверить купюры, рассказав, что они были постираны вместе с одеждой. Поэтому банкир внес их через банкомат, который их исправно принял. Его знакомый сейчас скрывается от следствия.

12 мая будет рассмотрено ходатайство следователя полиции о продлении срока ареста четверым обвиняемым по уголовному делу, адвокаты намерены просить суд о более мягкой мере пресечения.

Иван Сергеев