В Ростове адвокат осужден на три года колонии за посредничество во взяточничестве

Ростовский областной суд приговорил к трем годам колонии общего режима адвоката Ростовской коллегии Виталия Нагорнова за попытку передачи взятки в размере 4,5 млн руб. неустановленным сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Согласно версии гособвинителя, адвокат планировал передать средства, полученные от своего подзащитного, обвиненного в неправомерном обороте денежных средств, сотрудникам органов в обмен на изменение меры пресечения.

На основании материалов регионального УФСБ, в отношении Виталия Нагорнова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Первоначально дело рассматривалось в Ленинском районном суде Ростова, который приговорил обвиняемого к полутора годам заключения. Однако, сторона обвинения оспорила это решение. После повторного пересмотра дела Виталий Нагорнов был осужден на более длительный срок. Также адвокату запрещено заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.

Анастасия Назарова