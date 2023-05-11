Обвиняемого в поджоге дома и убийстве двух своих детей жителя Удмуртии заключили под стражу

Обвиняемого в поджоге частного дома в поселке Игра, где погибли двое детей, заключили под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, 9 мая нетрезвый мужчина поджег бумагу и положил ее на диван в доме по улице Железнодорожная в поселке Игра. В тот момент в доме находились его дети — 2-летняя дочь и 4-летний сын. Мать малышей, жена обвиняемого, дома отсутствовала.

Отмечается, что причиной для преступления стала личная неприязнь к бывшей супруге. Речь идет в том числе о ревности, которую обвиняемый испытывал к бывшей жене

В результате возникшего пожара оба ребенка погибли. Присутствовавшие в доме знакомые хозяйки, 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок, в настоящее время находятся в больнице из-за ожогов.