Пожизненный срок получил житель Новокузнецка, устроивший стрельбу в суде

В Новокузнецке (Кемеровская область) сегодня огласили приговор по уголовному делу о стрельбе в здании мирового суда в январе 2020 года. Подсудимого, 47-летнего Артема Пакалова, признали виновным в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие (ст. 295 УК РФ) и назначили пожизненное лишение свободы. Его он будет отбывать в колонии особого режима, сообщили «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом разбирательства. По решению суда обвиняемый выплатит потерпевшим свыше 13,5 млн руб. компенсации морального вреда.

ЧП во 2-м судебном участке Новокузнецкого района (ул. Энтузиастов, 9) произошло 16 января 2020 года около 9:00. Стрельбу, по данным следствия, устроил Артем Пакалов, который судился с соседями по дачному участку . Следствием установило, что между обвиняемым и соседями по даче сложились личные неприязненные отношения, в том числе в связи с рассмотрением мировым судом уголовного дела о повреждении соседом имущества Артема Пакалова. В день происшествия обвиняемый и потерпевшие, находясь в зале судебного заседания, обсуждали условия примирения сторон, однако соглашения не достигли. Артем Пакалов, говорится в деле, вышел из здания, взял в автомобиле заранее приготовленное охотничье ружье и вернулся в помещение, где проходило заседание.

Первым он выстрелил в судебного пристава Алексея Бирюкова, который пытался его остановить на входе. Следующий выстрел нападавшего пришелся в свидетельницу Татьяну Гореву, вызванную для дачи показаний. После этого злоумышленник был задержан правоохранителями. Несмотря на усилия врачей, судебного пристава спасти не удалось — он получил ранение живота, которое оказалось смертельным. Свидетельницу, которой заряд дроби попал в голову и плечи, удалось спасти.

В отношении Артема Пакалова возбудили уголовное дело. В июне 2021 года оно поступило на рассмотрение суда.

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Илья Николаев