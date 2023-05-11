Назначили нового начальника отдела МВД по Еманжелинскому району

Начальником отдела МВД по Еманжелинскому району назначен Артем Иванов. Личному составу его представил руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Об этом сообщают в полицейском главке.

Артем Иванов — выпускник Челябинского юридического института. Имеет звание полковника полиции. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска. Последние пять лет возглавлял отдел полиции «Горный» в Златоусте.

Предыдущий руководитель ОМВД России по Еманжелинскому району Максим Барбашин вышел на пенсию.