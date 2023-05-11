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Концерт «Иванушек International» в День города оплатит спонсор

Выступление группы «Иванушки International» в День города Перми 12 июня будет оплачено за счет спонсорских средств. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Имя спонсора и размер гонорара в мэрии не раскрыли.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города в этом году, станет поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Ее гонорар, по данным СМИ, составит 3,5 млн руб., выступление также оплатят за счет спонсора. Кроме того, в День города запланированы выступления DJ Smash (1 млн руб.), певицы Татьяны Овсиенко (500 тыс. руб.), групп Reflex (943 тыс. руб.) и Filatov & Karas (1,7 млн руб.). Им гонорары будут выплачены из городского бюджета.

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