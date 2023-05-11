Липецкий «Петэксперт» получил в ВТБ кредит на 1,3 млрд рублей для строительства завода по производству корма для домашних животных

Банк ВТБ открыл кредитную линию на 1,3 млрд руб. для ООО «Петэксперт», которое в декабре 2022 года начало реализацию проекта по производству корма для домашних животных на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) в Липецкой области.

Как уточнили в банке, средства кредитной линии будут направлены на строительство комплекса по производству сухих кормов на участке ОЭЗ площадью в 10 га. Как сообщалось ранее, планируемая площадь первого корпуса завода составит 7,8 тыс. кв м, также планируется административно-бытовое здание на 1 тыс. кв. м.

Открыть первую очередь производства планируется в декабре 2023 года. Общая сумма инвестиций «Петэксперта» составляет 2,5 млрд руб. Проект предполагает создание 50 рабочих мест.

В 2024 году, после запуска первой очереди мощностью 20 тыс. т, как сообщали в компании, планируется произвести 8 тыс. т сухих кормов «премиум и супер-премиум классов», в 2025 году — вывести комплекс на полную мощность уже в 20 тыс. т. В перспективе «Петэксперт» планирует построить еще два производственных корпуса, в которых будут изготавливать влажные корма для кошек и собак. В итоге общая мощность производства может составить составит 80 тыс. т в год.

«Российские производители активно осваивают рынок кормов для домашних животных. ВТБ уже в нескольких регионах России поддерживает инвестпроекты, которые призваны в ближайшие годы удовлетворить растущий спрос на эту продукцию, в том числе на ее импортные аналоги. Уверен, что наше сотрудничество с компанией "Петэксперт" позитивно скажется на ассортименте и доступности кормов в Липецкой области и других регионах»,— отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса—старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Генеральный директор ООО «Петэксперт» Дмитрий Цыпин сообщил, что «в последние годы спрос на готовые корма для домашних животных увеличивался на 8-10%»: «России необходимы новые производства как массовых, так и специализированных кормов для питомцев с особенностями здоровья. Финансовое участие ВТБ позволит нам реализовать все этапы строительства и уже в начале следующего года начать выпуск такой продукции».

По собственным данным ВТБ, по итогам первого квартала 2023 года займы предприятиям в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства занимают 20% кредитного портфеля банка по клиентам из среднего и малого бизнеса. В абсолютно выражении доля превышает 398 млрд руб.