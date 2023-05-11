ВККС рассмотрит кандидатуру главы суда Туапсе на должность зампредседателя облсуда в Запорожье

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит заявление и. о. председателя Туапсинского городского суда Краснодарского края Игоря Милинчука о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Запорожского областного суда. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Запорожского областного суда Фото: сайт Запорожского областного суда

Заседание ВККС назначено на 17 мая. В этот же день коллегия рассмотрит аналогичные заявления о рекомендации кандидатами на должности в других судах, созданных в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Херсонской области.

Запорожский областной суд в настоящее время располагается в Мелитополе.

По данным портала судьироссии.рф, Игорь Милинчук начал судейскую карьеру в 2003 году, когда постановлением Законодательного собрания Краснодарского края был назначен мировым судьей на один из судебных участков в Лазаревском районе Сочи, с 2009 года работает судьей Туапсинского районного суда, с июля 2022 года исполняет обязанности председателя.

В начале апреля сообщалось о создании судов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях, соответствующие законы вступили в силу в конце апреля. На территориях ДНР и ЛНР создадут верховный и арбитражный суды, в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также будут созданы Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды. До начала их работы в республиках будут продолжать действовать суды, работавшие на день принятия ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Законом также установлен порядок отбора кандидатов в составы судов. Отбор на конкурсной основе проводит ВККС по результатам сдачи квалификационного экзамена. Претендентов отбирают из числа бывших судей присоединенных регионов, а также граждан РФ, которые не являются судьями, но сдали экзамен. От его сдачи освободят судей и граждан РФ, замещавших должности судей в упомянутых регионах, а также россиян, которые не являются судьями, но имеют ученую степень кандидата или доктора юридических наук и также являются заслуженными юристами РФ. Кандидаты с гражданством Украины должны предоставить копию поданного в МВД заявления о нежелании в нем состоять.

Михаил Волкодав

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