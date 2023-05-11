В состав ООПТ «Черняевский лес» планируется включить более 20 га земли

Мэрия Перми вынесет на рассмотрение депутатов гордумы предложение о включении в состав ООПТ «Черняевский лес» нового участка площадью более 20 га. Как сообщают в пресс-службе администрации города, на нем было обнаружено 248 видов растений и редкие виды почвы, занесенные в Красную книгу. Администрация уже внесла на рассмотрение гордумы проект изменения границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения — охраняемого ландшафта «Черняевский лес». Проект разработан в соответствии с Порядком создания, изменения границ, реорганизации особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми и управления ими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

В городском управлении по экологии и природопользованию пояснили, что изменить границы леса надо из-за утраты частью существующей ООПТ особого научного, культурного, эстетического и иного особого значения. Из ООПТ «Черняевский лес» хотят исключить участок, на котором нет лесной растительности.

Одновременно площадь ООПТ увеличат, включив в нее новый близлежащий участок (20 га) с высокой природоохранной ценностью. Эта площадка покрыта деревьями, на ней обнаружены редкие темногумусовые красноцветные почвы, занесенные в Красную книгу почв Пермского края. На участке в долине реки Мулянки представлен также пример аквальной экосистемы, не встречающийся на ООПТ «Черняевский лес», 86% территории покрыто растительностью, обнаружено 248 видов растений.

Ранее вопрос об исключении и включении земель в ООПТ «Черняевский лес» рассмотрели члены экспертной комиссии по оценке предложений о создании, изменении границ и реорганизации ООПТ местного значения Перми. Представители научного сообщества и общественных экологических организаций решили, что эти предложения соответствуют ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Если Пермская дума одобрит изменение границ ООПТ «Черняевский лес», общая площадь этого объекта увеличится с 685,97 га до 701,37 га.