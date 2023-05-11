Рецидивист силой выхватил кольцо у инвалида в Пулковском парке

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который похитил кольцо у инвалида в Пулковском парке. Об этом 11 мая сообщает «Фонтанка».

Пострадавший 48-летний инвалид обратился в единую службу 112 около половины второго дня. По предварительной информации, он сидел на скамейке, когда к нему подсел мужчина. Он силой выхватил кольцо у пострадавшего и убежал.

Подозреваемый был задержан в том же парке около 14:00. Им оказался приезжий из Приморского края, который уже отсидел за кражу, причем несколько раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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