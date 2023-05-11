В Самаре четырем управляющим компаниям грозит отзыв лицензии

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у четырех управляющих компаний. Основанием для этого стала задолженность за холодную воду и канализацию в объеме около 1,6 млн руб. Об этом сообщает ООО «Самарские коммунальные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В числе претендентов на отзыв лицензии оказались ассоциация «Самарское Региональное Содружество ТСЖ» с долгом на 288,4 тыс. руб.; ООО «Ремстройсервис» (909,3 тыс. руб.); ООО УК «Железнодорожная» (109 тыс. руб.) и ООО «УК "Шведская слобода"» (311,2 тыс. руб.). В связи с этим сотрудники «РКС-Самара» направили заявления в ГЖИ о лишении лицензии указанных компаний. Ранее в Самаре жильцы домов на пр. Ленина накопили более 1 млн руб. долга за воду.

Георгий Портнов