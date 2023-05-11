Орловские полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,3 тыс. боеприпасов

В Орловской области в ходе оперативно-профилактической операции «Арсенал» выявлено более 20 фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Орловской области. Операция проводилась с 27 апреля по 6 мая, за это время полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,3 тыс. боеприпасов, 11 единиц огнестрельного оружия и четыре единицы холодного, а также 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны.

Сейчас по данным фактам правоохранители уже возбудили 12 уголовных дел. К административной ответственности за незаконное хранение гражданского оружия (ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ) было привлечено восемь человек.

Валерия Розбот

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