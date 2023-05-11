Сочи утвердили границы двух памятников архитектуры

В Сочи для архитектурного комплекса на улице Семашко власти определили границы. В него входит здание госпиталя времен Великой Отечественной войны и памятник на братской могиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Данные границы уже учтены в новом генплане Сочи, а также в городских правилах землепользования и застройки, отмечают власти.

«Это позволит обеспечить сохранность объектов и сбалансированно развивать прилегающие к ним территории. Всего на территории города расположено 534 объекта культурного наследия»,— подчеркнул директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сочи Дмитрий Литвинец.

Госпиталь №3191 в Уч-Дере организовали в годы Великой Отечественной войны на территории туберкулезного санатория. В западной части хоронили умерших бойцов Красной Армии. В 1948 году здесь установили обелиск, а на передней его грани разместили мемориальную плиту с надписью.

В 1975 году братской могиле был присвоен статус памятника истории и культуры. А в 1977 году работники санатория установили здесь монумент. Его автор — скульптор Борис Кимельбаев.

Олег Исаев

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