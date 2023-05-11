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Спортивный комплекс «Олимп» в поселке Кез в Удмуртии капитально отремонтируют

В поселке Кез в Удмуртии начался капремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» в рамках программы «Комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил руководитель республики Александр Бречалов, пространство объекта планируется полностью обновить. В частности, работы коснутся футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, а также беговые дорожки.

Отмечается, что «Олимп» — место проведения соревнований, тренировок и семейного активного отдыха для жителей поселка. Стадион оснащен трибунами на 1,5 тыс. посадочных мест. Зимой здесь заливается сезонный каток.

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