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Коммерсантъ FM
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Авиакомпания Emirates получила рекордную годовую прибыль в $3 млрд

Эмиратская государственная авиакомпания Emirates Group (Дубай) 11 мая сообщила, что за 2022–2023 финансовый год, который завершился у нее 31 марта, она получила чистую прибыль 10,9 млрд дирхамов ($3 млрд). Это рекордный показатель для компании. Годом ранее компания получила убыток в 3,9 млрд дирхамов ($1,1 млрд). Общая выручка компании выросла на 81% и достигла 119,8 млрд дирхамов ($32,6 млрд) — это также является рекордом.

Фото: Satish Kumar / Reuters

Фото: Satish Kumar / Reuters

Глава Emirates Group шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум заявил: «Наши достижения были бы невозможны без его высочества шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай, чье руководство стало критически важным для нашего успеха сейчас и за все эти годы».

Он также добавил, что компания внесла свой вклад в оживление дубайской экономики и туризма: в 2022 году количество международных посетителей Дубая выросло на 97%.

Компания отметила, что на фоне снятия антиковидных ограничений ей удалось существенно активизировать свои операции, и теперь она ожидает дальнейшего роста бизнеса и в следующем финансовом году.

Евгений Хвостик

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