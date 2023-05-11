Саратовские прокуроры насчитали преступлений в сфере ЖКХ почти на 277 миллионов рублей

Прокуратура Саратовской области с начала года насчитала 34 преступления в сфере ЖКХ. Как сообщают в ведомстве, наиболее распространенный состав — мошенничество (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ); правоохранители рассказали о 18 таких правонарушений. На втором месте по популярности статья «присвоение и растрата» (ст. 160 УК РФ). С начала года было возбуждено 9 соответствующих уголовных дел. В прокуратуре сообщили о трех выявленных случаях причинения имущественного ущерба обманным путем (ст. 165 УК РФ); двух случая коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ); одном случае превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) и об одном — злоупотребления таковыми (ст. 201 УК РФ).

По данным прокуроров, из упомянутых эпизодов 31 был совершен с использованием служебного положения, 22 — субъектами предпринимательской деятельности, 20 — в отношении предпринимателей. Еще 6 правонарушений были совершены должностными лицами. Правоохранители отмечают, что за 4 месяца текущего года из всех упомянутых дел лишь по восьми завершено предварительное расследование. Прокуроры отмечают, что объем правонарушений сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%. Общий размер материального ущерба в надзорном ведомстве оценили в 276,7 млн. руб.; из них почти 263,8 погашено добровольно.

Никита Маркелов