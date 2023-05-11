Вслед за генеральным директором из Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского увольняется главный дирижер Мигран Агаджанян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Миграна Агаджаняна в соцсети Фото: страница Миграна Агаджаняна в соцсети

«В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова, с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди "Бал-Маскарад"»,— написал господин Агаджанян в соцсети.

Вчера стало известно об увольнении генерального директора театра Довлета Анзарокова. Сам он объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом.