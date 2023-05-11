В пригороде Краснодара достроили детский сад на 350 мест

В станице Елизаветинской достроили детский сад на 350 мест. Сейчас идет подготовка документов на ввод его в эксплуатацию. Предположительно принимать детей учреждение начнет в четвертом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Сейчас у нас строится 41 детсад, потому что город растет, плотно заселяется, у нас много молодых семей. Большое внимание мы уделяем строительству социально значимых объектов и в пригороде Краснодара»,— рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Детский сад занимает площадь почти в 8 тыс. кв. м. На первом этаже находится восемь групп, пищевой и медицинский блоки, прачечная и помещение охраны. На втором этаже расположили еще восемь групп, спортзал и кладовую спортинвентаря, музыкальный зал, инвентарную, кабинеты психолога и завхоза.

На территории садика есть игровая и хозяйственная зоны. В первой есть 16 открытых игровых площадок и две для занятий физкультурой. В хозяйственной части находятся трансформаторная подстанция и контрольно-пропускной пункт, а также площадки для чистки ковров и мусорных контейнеров.

Строить детский сад начали в 2022 году. Для него, а также детского учреждения в районе улиц Россинского и Батуринской для начала работ в бюджет Краснодара направляли 638,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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