В Воронеже ищут подрядчика для строительства общежития института МВД за 1 млрд рублей

Воронежский институт МВД России объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства общежития на 500 мест с начальной ценой контракта 999,6 млн руб. Согласно документам торгов, десятиэтажное п-образное нужно будет построить на проспекте Патриотов, 55 и сдать до 1 октября 2025 года. Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Подведение итогов торгов намечено на 30 мая.

Проектную документацию разработал «Гипрокоммундортранс», в прошлом году она прошла госэкспертизу. Торги проводились в форме открытого конкурса, максимальная цена контракта составляла 10 млн руб., «Гипрокоммундортранс» предложил 7,99 млн руб. Корпус общежития помимо жилых комнат для студентов будет включать вестибюль, зону отдыха, тренажерный зал, кухню, а также ряд других бытовых и административных помещений.

Мария Старикова