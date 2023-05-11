В Менделеевске против должника завели уголовное дело за нападение на пристава

Следователи возбудили уголовное дело против должника за нападение на судебного пристава в Менделеевске. Об этом говорится в сообщении УФССП по Татарстану.

По данным ведомства, у мужчины накопился долг за неуплату кредитов и налогов суммой 144 тыс. руб. В итоге он решил отправиться в отдел приставов, чтобы «разобраться«» и со своими проблемами, и с проблемами брата. Когда мужчина вошел в отдел, он начал словесную перепалку с приставом, после чего напал на него с кулаками, уточнили в управлении.

Теперь он предстанет перед судом. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

"Ъ-Казань"