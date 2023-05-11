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В Воронеже на сутки отключат воду в части домов на левом берегу

В ночь с 12 на 13 мая по ряду адресов в Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа отключат воду, и ее не будет в течение суток. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии облцентра. Там пояснили, что ограничение водоснабжения связано с работами по переключению водовода диаметром 1 000 мм на пересечении улиц Остужева и Ленинского проспекта в рамках реконструкции Остужевской развязки.

Воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Тиханкина,103а — школа №100;
  • ул. Тиханкина103а к1 — детский сад №10;
  • ул. Тиханкина, 90а — велотрек;
  • ул. Сомовская, 1 — фитнес-клуб.
  • ул. Остужева — 35, 35А, 35А/2, 35Б, 37, 39, 39А, 41, 41/2, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 43Д, 43Ж, 43И, 45, 45А, 45/2, 45А/2, 45Б, 45В,45Д, 47, 47/1 — Остужевская ярмарка;
  • ул. Остужева, 47/2 — гостиница;
  • ул. Остужева, 47В, 50, 51, 52А, 52Б, 52Ш, 54А, 56 — гипермаркет «Метро»;
  • ул. Остужева, 58, 62А, 66А/2, 64, 64Б, 66, 66А, 68, 68Д, 70, 70А, 70Б;
  • ул. Остужева, 31 — межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний;
  • ул. Минская,14 — пожарная часть.

Также в пресс-службе мэрии рассказали, что в части домов в Левобережном (между улицами Героев Стратосферы и Димитрова) и Железнодорожном (между улицами Димитрова и Остужева) районах снизится давление холодного водоснабжения на верхних этажах домов, которые не оборудованы повысительными насосами. Также снижение давления холодного водоснабжения будет в микрорайоне «Черемушки» и жилкомплексе «Новое Отрадное» Новоусманского района.

В связи с этим 13 мая организуют подвоз технической воды по ряду адресов, их список опубликован на сайте администрации города.

Валерия Розбот

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