В горах Сочи за ночь выпало 21 см снега

11 мая в горах Сочи выпало 21 см снега. Такое явление зафиксировано на вершине Роза Пик (2320 м). В связи с этим подвесной мост и качели на этой вершине работать не будут, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Сегодня в первой половине дня — облачная погода с кратковременными осадками, а во второй — обещает выглянуть солнце»,— отмечают в «Роза Хутор».

В целом на Кубани на погоду 11 мая оказывает влияние гребень антициклона. По данным Краснодарского ЦГМС, температура воздуха в регионе днем поднимется до +17°, в горах будет +12°, на Черноморском побережье +18°.

Татьяна Ручкина

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