Доходы бюджета Челябинской области в 2022 году оказались на 7,5% выше запланированных

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли закон об исполнении областного бюджета за 2022 год. По итогам года доходы бюджета составили 252,7 млрд руб., что на 7,5% больше значений уточненного плана. Об этом сообщают в пресс-службе министерства финансов региона.

Почти 80% от доходов областного бюджета составили собственные налоговые и неналоговые поступления. По сравнению с 2021 годом они снизились на 4,6%, на чем сказалось сокращение перечислений налога на прибыль организаций на 28%. При этом на 6,6% выросли поступления от акцизов (+49%), по НДФЛ (+6,6%), упрощенной системе налогообложения (+17,9%) и налогу на имущество организаций (+4,4%). Неналоговые доходы увеличились в три раза, до 11,4 млрд руб.

Расходы областного бюджета в 2022 году составили 276,9 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2021-м. Такой рост обусловлен финансированием мер поддержки в связи с проведением СВО, реновацией учреждений культуры, проектированием межуниверситетского кампуса в Челябинске. В целом траты на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт в 2022 году составили 65% от всех расходов, или 178,6 млрд руб.